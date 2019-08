Ouvert le dimanche en mode automatique

Consommation. L’enseigne Casino veut ouvrir un hypermarché sans caissiers les dimanches à Angers, une expérimentation qui suscite la colère de la CGT qui dénonce une « régression sociale » et une pratique « destructrice d’emplois ».

Ce Géant Casino, installé dans le quartier de la Roseraie, ouvrira les dimanches après-midi avec à disposition de ses clients des caisses automatiques, pour scanner et régler les articles, « une première pour un hypermarché », selon le groupe. Cette grande surface de 5 000 m2 qui compte un total de 115 salariés, « proposera un service en mode automatique de 13 à 21 heures », précise l’enseigne qui affirme répondre à une demande des clients. L’hypermarché angevin ouvre déjà le dimanche en faisant travailler ses employés le matin, conformément à la réglementation.

L’avis des clients

A Angers, ce « test » vient s’ajouter à des ouvertures en mode automatique déjà proposées dans trois supermarchés de Lyon, Marseille et Montpellier. « Rien n’est définitif, nous ne nous sommes pas fixés de limite dans le temps, on va voir au fur et à mesure comment ça se passe, et recueillir aussi l’avis des clients », précise le groupe. Pour la CGT, déjà farouchement opposée au travail le dimanche, « c’est destructeur d’emplois, on ne voit pas l’intérêt ».