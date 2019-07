Parafoudres : plainte contre France Télécom

Un nouveau scandale en vue? Une association et la CGT ont déposé plainte mardi pour « mise en danger d’autrui » à Clermont-Ferrand pour dénoncer la dangerosité de parafoudres radioactifs manipulés sans protection depuis des décennies par les agents de France Télécom.

Les parafoudres sont des dispositifs de protection des appareillages électriques ou électroniques pour éviter les surtensions sur les lignes. Plus d’un million de ces petits tubes en verre étaient installés sur l’ensemble du réseau jusqu’à leur interdiction en 1978. A l’intérieur, des éléments radioactifs tels que le radium 226, le tritium et le thorium 232. Ils ont commencé à être retirés au début des années 2000 mais sans aucun dispositif particulier et ont été stockés dans des cartons ou dans des armoires. Au moins huit personnes ont été atteintes de cancer et deux sont décédées. Trois expertises CHSCT menées en 2010, 2014 et 2017 ont attesté de l’exposition et des risques, a affirmé la CGT.