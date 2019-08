Plomb de Notre-Dame : des enfants dépistés

Santé. Après la pollution au plomb provoquée par l’incendie de Notre-Dame, le dépistage des enfants potentiellement concernés monte en régime : ils sont désormais plus de 160 à avoir été testés.

L’Agence régionale de santé d’Ile-de-France (ARS) a publié mardi un nouveau bilan, qui montre que le nombre d’enfants dépistés a doublé en juillet. Sur un total de plus de 160 enfants testés, 146 se situent sous le « seuil de vigilance » (25 à 50 microgrammes de plomb par litre de sang), 16 se situent à l’intérieur de ce seuil, et 2 dépassent le seuil de déclaration obligatoire de saturnisme (50). L’un de ces deux cas était déjà connu. Pour lui, une source d’exposition au plomb sans lien avec l’incendie a été découverte : le balcon de son logement. L’autre cas supérieur au seuil de déclaration obligatoire a été révélé mardi. A ce stade, il n'est pas possible de dire avec certitude que le dépassement du seuil chez cet enfant est lié à l'incendie.

L'application d'une couche de gel et une méthode d'ultra-haute pression avec ajout d'un tensionactif devraient permettre la semaine prochaine d'enlever les particules de plomb qui ont pénétré dans les sols, notamment, l'asphalte, autour de Notre-Dame, a indiqué mardi le ministère de la Culture.