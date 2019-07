Le Sénat veut muscler le projet de loi « énergie-climat »

La « petite loi énergie » a beaucoup grossi lors de son passage à l’Assemblée nationale, passant de 8 à 55 articles. Elle est portée par le ministre de la Transition écologique François de Rugy, aux prises avec une polémique à rebondissements sur des dîners fastueux à l’Hôtel de Lassay ou encore des travaux coûteux dans son ministère.

Le texte fixe plusieurs objectifs ambitieux face à « l’urgence écologique et climatique » : il prévoit d’atteindre la « neutralité carbone » à l’horizon 2050, une baisse de 40 % de la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030, contre 30 % précédemment, la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022…

Mais pour le rapporteur de la commission des Affaires économiques, Daniel Gremillet (LR), le projet de loi manque toujours « d’ampleur », alors que la politique énergétique est « stratégique pour l’ensemble de nos concitoyens, mais aussi pour les industriels », a-t-il souligné.

Le texte « ne fixe guère de cap, si ce n’est peut-être celui de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 », déplore-t-il.

« Une attente citoyenne forte »

« Ce projet de loi répond à une attente citoyenne forte, celle d’une action plus forte et plus rapide sur les enjeux écologiques en général et climatiques en particulier », a de son côté assuré François de Rugy devant la commission.

Le texte entérine le report de 2025 à 2035 de l’objectif de ramener la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % contre plus de 70 % aujourd’hui. Il pérennise le Haut conseil pour le climat, instauré en novembre par Emmanuel Macron, et prévoit des dispositifs de lutte contre les fraudes aux certificats d’économies d’énergie (CEE).

Les députés ont en outre introduit un dispositif progressif sur la rénovation énergétique des logements et les « passoires thermiques », ces quelque sept millions de logements mal isolés, pour moitié en locatif (lire par ailleurs).

En commission, les sénateurs ont « cranté » des objectifs chiffrés supplémentaires « réalistes » pour le développement des énergies renouvelables, avec « un accent significatif sur la partie hydraulique » et un objectif « plus offensif sur l’éolien en mer » : au moins 27 GW d’hydroélectricité en 2028, développement d’au moins 1 GW par an d’éolien en mer, posé et flottant, jusqu’en 2024 et 8 % de biogaz en 2028 pour s’assurer que l’objectif des 10 % en 2030 sera bien tenu.