Pourtant, que la montagne était belle

Les glaciers fondent. La montagne s’effondre. Dans le massif du Mont-Blanc, de plus en plus d’ascensions mythiques deviennent périlleuses, voire impossibles, victimes du réchauffement. Un crève-cœur pour les alpinistes et les amoureux des sommets.

« Ça va très vite. Jamais, il y a dix ans, je n’aurais imaginé une telle accélération », note le géomorphologue Ludovic Ravanel, qui scrute chaque mouvement d’altitude dans le berceau historique de l’alpinisme. « Si l’on tient compte des annonces de mes collègues climatologues pour dans dix ou vingt ans, ça va être pire. »

Permafrost atteint

En 2005, dans la foulée de la canicule de l’été 2003, l’emblématique pilier Bonatti, redoutable paroi surplombant Chamonix de sa verticalité insolente, s’était effondré dans un fracas terrible : 292 000 m3 de rochers et un pan d’histoire au tapis. Rêve d’ascension perdu pour les jeunes guides et perte irréparable bien au-delà de la vallée.

Ces écroulements se poursuivent et se multiplient. Ludovic Ravanel leur a consacré sa thèse et les recense inlassablement. Le permafrost est atteint. Cet état thermique permet de garder dans les fissures une glace multimillénaire qui cimente entre eux les blocs de pierre et maintient les montagnes debout. Et les glaciers, qui tiennent aussi les montagnes à leur pied avec une poussée horizontale, se retirent, fragilisant encore l’édifice. L’été dernier, une partie de l’arête des Cosmiques, très fréquentée, s’est effondrée. « On n’en a plus pour très longtemps dans certaines parois », met en garde le chercheur rattaché au Centre national de la recherche scientifique.

Grimper a toujours été un sport dangereux, avec une part de risque irréductible. Notamment les chutes de pierres ou de séracs, ces gros buildings de glace qui, avec le mouvement naturel du glacier, se fracassent régulièrement et engloutissent tout sur leur passage. Mais ces phénomènes, désormais, se multiplient.

Faire son deuil

Les vieux guides s’inquiétaient encore récemment de trouver au printemps des conditions « de fin août » : crevasses visibles, moins de neige sur le glacier ou dans les faces nord privées de soleil. La toute dernière génération de guides ne sait même plus quelles conditions attendre à tel endroit, telle période.

« J’ai commencé à faire le deuil de pas mal de choses », reconnaît Yann Grava, 33 ans, qui termine sa formation dans un an. « En moyenne, un guide de haute montagne exerce une quinzaine d’années. Moi je crois que ce sera plutôt dix. Parce que les montagnes, elles tombent », dit-il sur le ton de l’évidence. Certains de ses collègues ont choisi, eux, de changer de métier.