Quand Hollande monte sur les planches

Festival. De Douce France de Charles Trenet, reprise par Carte de Séjour, à La mémoire et la mer de Léo Ferré, François Hollande s’est raconté en chansons aux Francofolies de La Rochelle, jeudi, au cours d’une confession en public. L’ancien président de la République a participé à ce tout nouveau rendez-vous des Francos, animé par le journaliste Eric Fottorino, dans la Tour de la Chaîne en plein cœur de la cité rochelaise. « Enfant, Ferré m’était insupportable, a-t-il d’abord confié. C’était la chanson très traditionnelle des années 50 qui ne me parlait pas. Mais j’ai découvert à 15, 16 ans Avec le temps qui est une des plus belles. Et j’ai aussitôt découvert le poète, avec La mémoire et la mer. » « Que dit cette chanson ? Que la marée, la mer, nous ramène toujours à nos souvenirs. J’ai compris que cette chanson m’accompagnerait toute ma vie. Elle conduit à être responsable de sa vie, car on est toujours rattrapé par la marée », a-t-il expliqué.

Il y a cinq jours, François Hollande avait fait une apparition remarquée au festival d’Avignon, en arrivant sur scène au milieu d'une pièce sur l'Europe.

AFP