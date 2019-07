Suppression du numerus clausus mais effet dans dix ans

Hier, le Parlement devait adopter définitivement par un ultime vote du Sénat, le projet de loi santé. Traduisant une partie des mesures du plan « Ma Santé 2022 » présenté en septembre, le projet de loi prévoit notamment la suppression du numerus clausus et du redoutable concours limitant le nombre d’étudiants admis en deuxième année d’études de médecine, sagesfemmes, dentaire ou pharmacie. En 2018, le quota était fixé à 8 205 places. Cette suppression sera effective à la rentrée 2020, avec l’objectif d’augmenter d’environ 20 % le nombre de médecins formés. Mais les effets ne se feront sentir que dans une décennie. Le texte prévoit aussi la labellisation de 500 à 600 « hôpitaux de proximité » sur les quelque 3 000 hôpitaux et cliniques existants, recentrés sur la médecine générale, la gériatrie et la réadaptation, avec une chirurgie très encadrée.