Une légère baisse du chômage attendue

Pôle emploi devait publier hier le nombre de demandeurs d’emploi inscrits au second trimestre, qui devrait continuer à diminuer alors que les décrets sur la réforme de l’assurance- chômage sont attendus dans les prochains jours.

L’année 2019 a commencé par une baisse modeste de 0,7 % du nombre de chômeurs au premier trimestre, à 3,649 millions de personnes, succédant à un recul plus marqué de 1,1 % au dernier trimestre 2018. Le nombre de personnes à la recherche d’un emploi, avec ou sans activité (catégories A, B et C) était lui stable à 5,915 millions. Mais plusieurs indicateurs laissent augurer une poursuite de la baisse et l’Insee prévoyait fin juin un taux de chômage (au sens du BIT) à 8,3 % fin 2019, en diminution de 0,5 point sur un an.