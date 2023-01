Gabon: décès du chef de la diplomatie après un arrêt cardiaque en Conseil des ministres (gouvernement)

Ce très proche du président Ali Bongo Ondimba "a été victime d'un malaise cardiaque" et, "malgré les efforts des spécialistes", n'a pu être réanimé, selon un bref communiqué du gouvernement. "Il s'était assis au début du Conseil des ministres et a commencé à se sentir mal", a précisé à l'AFP une source proche du palais présidentiel. Transporté d'urgence "inconscient" dans un hôpital militaire et placé en réanimation, il a succombé peu après midi, selon cette source qui a requis l'anonymat.