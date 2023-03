Géorgie: Macron dénonce des "pressions très fortes" et appelle à un "apaisement"

"La Géorgie est soumise à des pressions très fortes" et "est traversée par des mouvements préoccupants", a déclaré M. Macron lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre britannique Rishi Sunak à Paris. Le chef de l'Etat français a aussi souhaité que le pays retrouve "le chemin d'une plus grande sérénité" et qu'"on ait un apaisement par rapport aux tensions régionales".