PAÏTA. Le goûter dansant de la Semaine bleue organisée par la commune et l’Association rencontre et soutien aux personnes âgées et handicapées (Arsapah) s'est déroulé samedi au Dock culturel. 200 personnes de plus de 66 ans ont répondu à l'invitation. Un bon repas, de belles danses et beaucoup de rires !