240 écoliers mouillent le maillot dans la piscine de Koutio

Dumbéa. La piscine de Koutio a connu une animation particulière, hier. Durant toute la journée, 240 écoliers se sont affrontés dans un parcours sportif et ludique avec quatre ateliers différents. Au programme : récupération d’anneaux au fond du bassin, passage d’obstacles, course de planche et pont de singe, le tout accompagné de parties de water-polo. De quoi enchanter les petits baigneurs.