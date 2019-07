Circulation alternée sur la RT1 à la suite d’une casse de conduite

La casse survenue, hier, sur une conduite d’eau potable, sous la RT1, au niveau de l’allée des pins, à Auteuil, a entraîné une mise en circulation alternée durant la journée. « Nous avons commencé après l’heure de pointe pour ne pas trop gêner la circulation. Ce week-end, il ne s’agissait que d’un suintement, mais ce matin, nous avons constaté qu’il y avait besoin de changer un morceau », indiquait, hier, Wesley Nishikuma, le chef de groupe en charge du chantier de la Calédonienne des Eaux. Les agents et les prestataires, qui ont appelé les automobilistes à la plus grande prudence, ont travaillé toute la journée pour réparer la casse et refaire l’enrobé. La coupure d’eau de l’après-midi, nécessaire au changement du morceau de conduite défectueux a, selon la Calédonienne des Eaux, touché uniquement les résidents de l’allée des Pins. Photo J.J.