Conventionnée avec Enercal, la ville se veut écoresponsable

« Ce sont presque les un an de la signature de notre convention avec Enercal et nous nous étions alors engagés à en dresser un bilan. » C’est par ces mots que Georges Naturel, le maire, a listé, hier, les actions entreprises dans le cadre du projet de développement durable de la commune. A commencer par la promotion des modes doux, via la création de voies réservées, comme le long des berges de La Dumbéa, avec la promenade Jules-Renard et du parc du Croissant vert. « Nous allons essayer d’harmoniser les transports de la commune, à vélo et à pied, en harmonie avec Nouméa », a poursuivi le premier édile, évoquant également le lancement du Néobus et du nouveau réseau Tango, attendu en octobre.

Vélos électriques

Une réduction de la consommation énergétique de la ville également rendue possible par l’analyse de la consommation de bâtiments publics très fréquentés, comme le Centre aquatique régional (Card) et l’hôtel de ville. Et la pose de panneaux solaires sur les toits de deux écoles, les quinze suivantes devant suivre le même exemple, dans les années à venir.

Toujours en matière de transports, la commune a reçu, il y a trois semaines, une Renault Zoé. Mis à disposition des agents municipaux, ce véhicule électrique se recharge sous un carport équipé de panneaux solaires, installé à l’hôtel de ville. Des bornes de rechargement vont voir le jour sur le parking relais Néobus devant le lycée du Grand Nouméa et au multiplexe MK2. Les animateurs sportifs de la ville se sont vu confier trois vélos à assistance électrique et deux pédaliers ont été installés dans le hall de la mairie et à la médiathèque, pour y recharger ses appareils électriques en pédalant.

Par le biais d’un avenant à la convention passée avec Enercal, 150 compteurs communicants dits « compteurs intelligents » vont être installés chez des particuliers d’Auteuil et dans les logements Sic, route de Tonghoué, pour en mesurer la consommation électrique en temps réel. Autres mesures évoquées : l’application My Dumbéa et son onglet pour signaler les dysfonctionnements du réseau, l’ajustement de la luminosité de l’éclairage des parkings en fonction de leur usage et la mise en service du système Aqualone, qui doit diviser par deux la consommation d’eau du golf de Dumbéa-Rivière.