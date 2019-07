Des CM2 de l’école Louis-Henri-Galinié en stage découverte à Poé

MONT-DORE. C’est une semaine qu’ils ne sont pas près d’oublier. Les classes de CM2A et de CM2B de l’école primaire Louis-Henri-Galinié, et leurs professeurs Emmanuelle Gaya et Julien Michaud Julien, ont participé récemment à un projet porté par la province Sud au centre d’accueil de Poé.

L’une des classes a découvert l’équitation sur les installations de l’Oxer. La seconde a été initiée au golf sur le parcours du Sheraton. En plus de ces activités, les élèves ont pu faire de la randonnée, du vélo, des sports collectifs et du ping-pong. La semaine a aussi été riche en sensibilisation sur l’environnement.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, elle aura aussi permis à de nombreux écoliers de vivre une expérience en collectivité en dehors de leur foyer, ce que la plupart ont apprécié, ce qui leur a permis de travailler sur leur autonomie. Le dernier soir, une petite « boum » a même été organisée à la plus grande joie des futurs adolescents.

Les 46 élèves sont rentrés avec des souvenirs plein la tête.