Des vacances actives et créatives...

PAÏTA. La pluie n’a pas vraiment joué les trouble-fête, hier, auprès des petits vacanciers ravis de se retrouver au Dock socioculturel et dans les centres de loisirs de la commune. Activités sportives pour les plus téméraires, animations plus créatives à l’abri des gouttes pour les autres… Qu’importe la météo, cette semaine, il y en aura pour tous les goûts. Et certains ateliers sont encore ouverts aux inscriptions. Tour d’horizon.