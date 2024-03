Larry Martin, adjoint au maire de Dumbéa, jugé ce jeudi pour violences conjugales et messages malveillants

La première audience, le 13 décembre, s’était conclue par un renvoi sur demande de la partie civile. L’affaire Larry Martin, du nom de l’adjoint au maire de Dumbéa en charge de l’insertion, de la prévention et de la citoyenneté soupçonné de violences conjugales et de messages malveillants, est de retour devant le tribunal correctionnel, ce jeudi 14 mars.

Le sociologue de 45 ans comparaît pour des faits de violences commis sur une ancienne compagne en 2016 et pour une seconde affaire portant sur "l’envoi réitéré de messages malveillants par voie électronique" à une ancienne collègue de la Direction de la jeunesse et des sports, avec laquelle il entretenait une relation et qui a déposé plainte en octobre 2022. Larry Martin encourt jusqu’à trois ans de prison et une amende d’1,7 million de francs.

Lors de la première audience, la partie civile avait demandé le renvoi de l’affaire afin de disposer de "l’intégralité" de l’enquête disciplinaire menée au sein de la fonction publique à la suite de la plainte d’octobre 2022.