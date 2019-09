Le débit est rapide. Georges Naturel est loin d’être un débutant en politique et il place rapidement ses arguments. Trente ans après avoir embrassé une carrière politique, il a décidé, après quelques hésitations, de briguer six ans de plus à la tête de Dumbéa. Il n’a désormais plus aucun doute, cela se sent à l’enthousiasme dont il fait preuve à l’approche de l’échéance des municipales. Il est sûr de lui et de son fait, mais son excitation, à peine contenue, est finalement rafraîchissante dans une sphère politique d’ordinaire si calculatrice.