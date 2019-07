L’exposition sur les espèces invasives prolongée à la mairie

MONT-DORE. Installée la semaine dernière, en salle d’honneur de l’hôtel de ville, à Boulari, l’exposition Espèces exotiques envahissantes se prolonge jusqu’à la fin de la semaine. Réalisée conjointement par le Conservatoire d’espaces naturels et le Centre d’initiation à l’environnement, elle est constituée de plusieurs panneaux d’information, des crânes de cerfs rusa et de cochons féraux et d’une séquence vidéo, visibles de 7 h 30 à 15 h 30 sur place. L’occasion pour les visiteurs d’en apprendre davantage sur la régulation des cerfs et de découvrir un inventaire de soixante-dix espèces invasives contre lesquelles la lutte est jugée prioritaire. Un bestiaire dans lequel figurent rats, souris et tortues de Floride, mais également bulbuls, fourmis électriques, lantanas, jacinthes d’eau, miconias, trompettes d’or, figuiers de barbarie, herbes fontaines, agaves et tilapias. Photo G.R.