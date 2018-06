La 30e fête de la Musique, c'est à partir de mercredi

CULTURE. La fête de la Musique s’annonce riche. Des têtes d’affiche aux musiciens débutants qui jouent leurs premiers titres en live, du rock au kaneka, en passant par le jazz, le blues, le reggae et la soul, il y en aura pour tous les goûts. Les premiers concerts auront lieu, demain, sur Païta et à Dumbéa, avant deux soirées, jeudi, place des Cocotiers, et vendredi, sur le parking de la Baie-de-la-Moselle. Ce week-end, la fête se prolongera au château Hagen et au Mont-Dore. Retrouvez la programmation détaillée dans notre édition de jeudi.