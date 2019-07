La boutique de la Croix-Rouge cambriolée

Hier matin, les trois bénévoles de la boutique solidaire de la Croix-Rouge rangeaient les différents vêtements sur les étals, le sourire aux lèvres. Elles étaient toutes emplies d’énergie, malgré un cambriolage survenu dans la nuit de mardi à mercredi dans la structure caritative.

Cette soirée-là, des individus ont forcé un volet roulant, à l’aide d’une dalle en béton, posée initialement sur un regard. Les malfrats se sont alors introduits dans le magasin, à la recherche d’argent. Ils ont trouvé la caisse de l’association, cachée dans un tiroir du bureau d’accueil. « Ils ont tout retourné pour trouver la clé, mais en vain », souligne Laurence, la responsable de la boutique solidaire.

« Les voleurs ont finalement réussi à l’ouvrir. Nous laissons uniquement un fond de caisse quand nous rentrons chez nous. Il y avait seulement 5 000 francs à l’intérieur », poursuit-elle. Aucun produit n’a été dérobé. Les agents du service technique de la commune ont réparé et renforcé les volets roulants du bâtiment, hier.

Pour l’instant, les bénévoles de la boutique évoquent un sentiment d’incompréhension.

« Découragées ? jamais ! »

« Depuis que j’ai été nommée responsable ici, au début de l’année, nous n’avons jamais été visités. Nous sommes proches des gens. On vend des vêtements à des prix très bas. On offre le café et à manger le matin. Nous donnons de multiples objets aux plus démunis. Pourquoi nous cambrioler ? », déplore Laurence. « C’est moche et c’est triste ! Découragées ? Ça jamais ! On est plus fortes que jamais aujourd’hui et nous ne lâcherons pas », lance une autre membre de la Croix-Rouge.

Ces derniers temps, une recrudescence des faits de délinquance avait été constatée par la gendarmerie à Boulari. Pour mémoire, au début de mois, le Centre d’éducation à l’environnement et l’office de tourisme avaient été cambriolés.

Aurélien Pol

