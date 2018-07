La Calédonie et le Chili dans la cour

Dumbéa. Pour la seconde fois, des collégiens chiliens sont accueillis par les élèves du lycée du Grand Nouméa. Ce partenariat scolaire entre le liceo Claude-Gay de Osorno et le lycée du Grand Nouméa permet depuis 2016 d’envoyer des jeunes Calédoniens au Chili et de recevoir des élèves chiliens. La délégation, constituée de 36 jeunes et quatre professeurs, a été reçue hier matin. Des chants et des danses des élèves de 1re L 1, porteurs du projet, et des collégiens invités.