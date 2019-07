La cinquième édition du Big up day le 3 août

La mairie et le conseil des jeunes organisent la 5e édition du Big up day, samedi 3 août, de 10 heures à 20 heures, au Big up spot, à Koutio. Un village d’animation, de l’art du déplacement, des concerts de rap, des démonstrations, des spectacles d’art de rue, de danse, des battles de graff, une compétition de glisse et une Rainbow race sont prévus. Une restauration sera assurée et un transport gratuit sera proposé depuis les maisons de quartier.

Renseignements au 41 30 36. Inscriptions aux ride contest trottinettes, rollers, BMX et skate au 93 57 05.