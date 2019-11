DUMBÉA. La Cyclo-cancer 2019 s’est déroulée, samedi et dimanche, au départ du parc Fayard. Samedi, une balade en VTT a été organisée pour rejoindre le barrage de La Dumbéa et, dimanche, place était faite au cyclotourisme sur route avec des circuits et des difficultés différentes, en direction du Val-Fleury, du Mont-Mou et de Nondoué. Quelque 250 cyclistes, dont les plus jeunes âgés de 12 ans, y ont participé. Un hommage a été rendu à Jacques Jeandot.