Dumbéa / Mont-Dore. De plus en plus populaire, notamment auprès des plus jeunes, Halloween a été célébré en avance, mercredi. En après-midi, des animations ont été organisées de Païta au Mont-Dore. A Dumbéa, le centre commercial de Kenu-In a notamment organisé un concours de déguisement, pour les 6-12 ans. Au Dumbéa Mall, des stands de maquillage étaient proposés et au Vallon-Dore, Anne-Marie Wostrowski a ouvert les portes de sa maison hantée aux visiteurs qui ne pouvaient pas attendre le jour J.