La place de la Marne, jeune et numérique

CENTRE-VILLE. La deuxième édition de Nouméa numérique a attiré un jeune, voire très jeune public, hier après-midi, place des Cocotiers. L’événement est destiné à accompagner le grand public dans l’utilisation d’Internet ainsi que dans celle des nouvelles technologies. Une trentaine d’activités et de stands d’information se sont déployés place de la Marne. Si les jeunes sont les plus au fait des nouveautés numériques, ce sont eux aussi, les plus vulnérables face aux dangers du numérique.