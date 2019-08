La Spanc organise une nouvelle brocante à son refuge

DUMBÉA. La Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie (Spanc) organisera, le dimanche 11 août, une nouvelle brocante, à son refuge de Koutio, de 7 heures à 11 heures. Vêtements, vaisselles, chaussures, accessoires pour les animaux domestiques, plantes, livres, pâtisseries, crêpes et cafés seront proposés sur place. Prévu courant juin, le déménagement du refuge vers de nouvelles installations réalisées par la Sécal est de nouveau décalé. « Il y a un certain nombre d’équipements à modifier pour qu’ils soient à notre goût et un poste d’assainissement à installer », explique Michel Gautier, président de la Spanc. Situé derrière le refuge actuel, à la pointe de la digue de l’ancien squat du débarcadère, ce nouveau site permettra une meilleure prise en charge des animaux. Photo Archives LNC - K.P.