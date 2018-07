Païta. La Tontouta Runway, organisée à l’occasion du 50è anniversaire de la gestion de l’aéroport par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), s’est déroulée samedi après- midi. Au départ, sur le tarmac, 508 coureurs. Une course extrêmement difficile à organiser tant les règles de sécurité sont strictes et la priorité absolue donnée aux avions. Tout s’est déroulé comme pour un vol. Passage à la sécurité, attente (longue) en salle d’embarquement, roulage sur le tarmac et décollage !