Le centre de secours d’Auteuil, qui est en passe d’être agrandi (voir édition du 7 août), recrute six sapeurs-pompiers volontaires. Les inscriptions se font jusqu’au lundi 19 août, à la caserne, située 30, avenue d’Auteuil. Elles sont ouvertes aux administrés majeurs, hommes et femmes, qui disposent d’un brevet de secourisme et qui ont suivi la formation initiale d’équipiers.