Le Big up day affiche complet...

Dumbéa. La quatrième édition du Big up day s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, samedi. Dès le matin, les familles étaient au rendez-vous pour participer à la Dumbéa color fun, une course caritative organisée au profit des Petits pansements du cœur. De nombreuses animations autour des arts de rue et de la culture urbaine se sont enchaînées tout au long de la journée.