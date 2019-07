Le Conseil des jeunes fait le point avec les élus

Rainbow race le 3 août

Après une mise au point en privé sur l’organisation du Conseil des jeunes (CJD) entre le maire, les élus et les conseillers, Olympe Babel, le référent du CJD a égrainé, samedi, dans la salle du conseil municipal, la liste des animations imaginées, en cours ou à venir. Première à être évoquée, la Rainbow race, qui remplace cette année la Dumbéa color fun. La course colorée de l’association Fit Energy se déroulera pour la première fois à Dumbéa, le 3 août, au parc de Koutio, pendant le Big up day, en partenariat avec les jeunes du conseil. Cette date marquera aussi la fermeture du Big up spot pour travaux. Les préfabriqués vont être remplacés par des structures en dur, destinées à « pérenniser ce lieu dédié aux cultures urbaines », a annoncé le maire Georges Naturel. Le programme est complété avec l’organisation d’une journée partage culturel (23 août), avec la venue de plusieurs associations, des opérations de nettoyage avec Calédoclean grâce aux recettes de la Pandathlon (août et septembre), une course contre la violence avec les établissements scolaires (11 septembre au parc Fayard) et bal du CJD (5 octobre), sur le thème de Tahiti.

Elus séquestrés et jardins partagés

Les conseillers ont aussi d’autres projets au long cours à terminer, avant le bilan de leur deuxième année de mandature, le 16 novembre. Comme un jeu numérique destiné à faire découvrir le patrimoine de la commune. Un prestataire doit être trouvé pour les aider à réaliser cette aventure, qui demandera aux joueurs de libérer le maire et les élus, pris au piège de l’hôtel de ville pendant une tornade. Les jeunes entretiennent aussi régulièrement le lot n° 23 aux jardins partagés du CCAS. Ce dernier projet a fait écho chez le maire, Georges Naturel, qui a indiqué aux jeunes son envie de disposer un champ d’ignames au pied de la mairie pour de futures coutumes, sans argent ou manou. Une idée qui pourrait être développée avec l’aide du GDPL Waka, qui souhaite bâtir une maison commune.

Un regard novateur

Né en 2015, le rôle du Conseil des jeunes, dont le mandat dure deux ans, est « d’apporter un regard novateur sur la commune » en étant « acteur de son développement », a rappelé le maire, samedi. Le CJD disposera dès le 5 août, date de réouverture de la maison de la jeunesse, en travaux, d’un nouvel espace et d’une salle de réunion « pour vous aider à mener vos projets dans de bonnes conditions ». Ils pourraient très prochainement se pencher sur les résultats de l’enquête jeunesse du professeur Harvey Milkman, révélés la semaine dernière. « Ces résultats donnent à réfléchir sur notre politique publique, et la manière dont on doit vous accompagner au quotidien », a résumé le maire, appuyé par Gilles Adragna, le directeur de la sécurité et de la prévention. Tous deux ont invité les jeunes à un prochain rendez-vous pour évoquer ensemble les méthodes envisagées par la mairie afin d’endiguer « certaines dérives ou mal-être », soulevés par cette enquête.