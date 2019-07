Le plan d’urbanisme suscite des attentes chez les professionnels

Adopté à l’unanimité lors du conseil municipal la semaine passée, le PUD, plan d’urbanisme directeur, de la ville de Nouméa, suscite à l’inverse des réactions contrastées chez les professionnels du secteur. Le syndicat des promoteurs immobiliers affiche son mécontentement. « Nous ne sommes pas du tout favorables à cette nouvelle mouture », pose Grégory Darmizin, président du SPI. Si la mairie a bien communiqué avec le syndicat, qui a participé à plusieurs réunions sur le sujet, Grégory Darmizin regrette le manque de retour. « On a fait des propositions, mais on n’a pas été entendus. Or, sur les mille appartements vendus en 2017, que ce soit dans le neuf ou l’ancien, quasiment tous ont été réalisés par des promoteurs, donc il y a un réel intérêt à nous écouter. »

Davantage d'arbres

Tous les espaces verts de la ville, parcs, jardins, squares, arbres, etc., seront préservés et agrandis. Une trame verte urbaine doit d’ailleurs être réalisée.

Les principaux griefs ? L’augmentation du nombre de parkings et des surfaces d’espaces verts qui feraient perdre de la production de logements, d’après les calculs réalisés par le SPI. « Le droit à bâtir est drastiquement réduit. Là où on pouvait réaliser dix logements, on ne pourra plus en faire que cinq, développe Grégory Darmizin, évoquant notamment les quartiers Sud. Cela va entraîner soit une non production d’habitats, soit une augmentation de leur prix, et sûrement une baisse des commandes dans le secteur du BTP. Quand on a plein d’arbres et pas de logements, on fait comment ? Il faut un équilibre. » Autres reproches adressés à la nouvelle version du PUD, la mise en place de stationnements deux-roues et de locaux à vélo et, enfin, l’obligation de construire des espaces de convivialité dans les immeubles de plus de quinze logements.

Une vision nuancée par l’ordre des architectes, qui a participé à l’élaboration du document. Josée Laurans- Sanuy, sa présidente, estime que ce PUD change dans le bon sens. « Ce sera plus facile de travailler. Notre grand leitmotiv, de passer du R+1 au R+2 selon certaines conditions, a été entendu. La possibilité de faire des attiques est également une avancée, créant de la surface de vente en plus. » Et de citer également l’urbanisation plus dense le long du tracé du Néobus, la possibilité de déporter les parkings en centre-ville ou encore de faire des silos de voitures.

Un courrier à la mairie

Une évolution vue d’un bon oeil par Ollivier Dalla Vecchia, architecte au sein du cabinet Archipel. « Cela devrait offrir plus de qualité et améliorer la physionomie de la ville, tout en respectant un équilibre financier des opérations. Par exemple, la densification est gelée à Ouémo, où il y a un vrai problème de circulation et d’assainissement. Il y a des quartiers où il faut arrêter. Et des habitudes vont devoir évoluer. »

Les immeubles se construisent à Magenta, qui est un pôle de vie secondaire. Son périmètre va être revu dans le PUD, afin de proposer le développement d’une zone d’activités et de services. Deux autres zones sont créées dans le même secteur, à proximité de Géant, rue Taragnat, et au bas de la route du Port-Despointes.

Le PUD, dont la révision a débuté en 2016, en arrive à la dernière étape du processus. Il doit être soumis à enquête publique d’août à octobre, avant d’être approuvé par la province Sud, certainement début 2020. Le syndicat des promoteurs prévient. « On est inquiet pour la profession, soulève Grégory Darmizin. On va adresser un courrier à la mairie et à la province dans le cadre de l’enquête publique. »