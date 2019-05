Le rock enflamme le centre culturel

MONT-DORE. Cheveux longs et vestes en cuir étaient de sortie au centre culturel, samedi, à l’occasion de la huitième édition du Mont-Dore Rock Festival, organisée par l’association Rock connection. Près de 350 spectateurs ont vibré sur les morceaux de quatre groupes : Botox et Leäk (locaux), The Mercy Kills, et The Spitting Swallows arrivés tout droit de Melbourne. « Nous sommes très satisfaits. Les artistes ont fait lever les foules », conclut Laurent Navarro, le président de Rock connection.