Le week-end en images

Loisirs. Week-end pluvieux mais week-end heureux tout de même dans le Grand Nouméa. Plusieurs événements étaient proposés : café philo, spectacle de danse, brocante ou encore soirée slam. Le moins que l’on puisse dire, c’est que samedi et dimanche, en ce qui concerne les animations, les habitants de l’agglomération n’ont rien à envier à leurs voisins nouméens (lire en pages 21 et 22). Retour en images à Dumbéa, à Païta et au Mont-Dore.