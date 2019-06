Le week-end en images

MONT-DORE et PAÏTA. Dans la commune la plus au sud de l’agglomération, le week-end s’est révélé chargé en termes de spectacles nocturnes. Mais pas que, les amateurs de sport avaient rendez-vous samedi, pour un prix de pétanque au boulodrome de Boulari. Quant à Païta, la ville a organisé la fête des papas à la médiathèque : projections de films et abonnements annuels gratuits ont été proposés.