Les mots se disent et s’imaginent en jeux, en dessins et en contes

Mont-Dore/Dumbéa. La Semaine de la francophonie s’invite dans les communes de l’agglomération, après un lancement à Nouméa avec la dictée du Pacifique et la soirée à la bibliothèque Bernheim mardi, en compagnie de l’invité de la semaine, l’artiste acadien Roland Gauvin. Hier, c’était au tour des bibliothèques Denise-Frey et de Plum, et de la médiathèque de Dumbéa, de proposer des ateliers et des animations autour des dix mots choisis pour cette Semaine de la francophonie, parmi lesquels susurrer, bagou, accent, volubile et truculent.