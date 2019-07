Les petits aussi peuvent sauver des vies

Elle est née le 11 juillet. L’association Les P’tits Héros de Nouvelle-Calédonie (LPHNC) s’appuie sur une initiative lancée en 2015 en Métropole.

Elle part du constat que le public adulte n’est pas le plus réceptif aux apprentissages des gestes de premiers secours. « Je suis pompier volontaire depuis dix-sept ans, introduit Samir Benyoub, vice-président de l’association, j’ai remarqué lors des formations que je donne, que les adultes ont un certain malaise face aux situations d’accident. Ils ont peur de mal faire. » Une observation partagée par ses confrères. Pour « gommer les difficultés » rencontrées par les adultes, quoi de mieux que de s’adresser aux enfants ? Le principe existe déjà dans plusieurs villes françaises.

Les citoyens de demain

Les pédiatres et les psychologues s’accordent à dire qu’il est possible d’apprendre les rudiments du sauvetage à partir de 3 ans. « On s’adapte au développement cognitif de l’enfant. Pour les 3-5 ans, l’objectif est de différencier une situation normale d’une situation anormale », expose Samir Benyoub. Les apprentis sauveteurs sont face à des cas concrets : « Maman étendue dans la maison et qui ne répond plus. » À l’issue de la formation, les enfants doivent reconnaître les dangers domestiques, savoir alerter un adulte présent, ou appeler les secours le cas échéant. La tranche d’âge supérieure - les 6-8 ans - réussit à mettre la personne en position latérale de sécurité. Les 9-10 ans parviennent à stopper une hémorragie, savent quoi faire en cas de brûlure et connaissent les règles du massage cardiaque, notamment. Au-delà de l’aspect sécuritaire, c’est la démarche citoyenne qui motive Samir Benyoub. « On souhaite former les citoyens de demain. Secourir, c’est porter attention aux autres », rappelle-t-il.

Dans l’immédiat, la priorité de l’association est de constituer un pôle animateurs. Le vice-président insiste sur le fait que LPHNC cherche des secouristes, mais pas seulement. « Les personnes qui travaillent dans la petite enfance peuvent apporter énormément à l’association » et, de manière générale, tous les profils sont les bienvenus.

Par ailleurs, si Les P’tits Héros s’installent à Nouméa dans un premier temps, l’association souhaite se développer sur tout le pays et particulièrement dans les lieux où les services de soins sont éloignés.

Savoir +