Les subventions actées lors du dernier conseil municipal

PAÏTA. Les conseillers municipaux ont acté divers soutiens aux associations, lors du conseil municipal qui a eu lieu dernièrement. Onze d’entre elles vont se partager 1,250 million de francs au titre de la politique sanitaire, sociale et d’insertion. Vingt-deux projets scolaires vont également être soutenus à hauteur de 1,410 million par la ville. L’Association témoignage d’un passé, pour assurer le fonctionnement de la Villa-musée, s’est également vu confier une dotation de 300 000 francs, tout comme, dans le cadre des affaires générales, la collectivité a décidé d’accompagner les amicales des anciens combattants, des sapeurs-pompiers et indonésienne, les association des donneurs de sang et du Sacré-Cœur, le Comité coutumier des Wallisiens et Futuniens, Dumbéa communication, RRB, UFC Que choisir et la Spanc, qui se partagent une enveloppe d’un montant total de 2,150 millions de francs. Photo G.R.