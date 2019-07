Leur cantine incendiée, 193 enfants de l’école Paddon rapatriés au Fale Fono

Matinée agitée pour le personnel municipal de l’école James-Paddon. En prenant leur service, hier, mardi matin, ces dames ont découvert que la cantine de l’établissement avait été incendiée durant la nuit. Sous l’impulsion de Lionel Achard, chef du service de la vie scolaire, elles se sont organisées pour qu’un service de demi-pension soit tout de même assuré au Fale Fono.

Dans l’urgence, le personnel municipal de l’école Paddon s’est réorganisé pour assurer un service de demi-pension.

En fin de matinée, Christiane, Anita, Marie-Rose, Gilda, Line et Lydie se sont affairées à dresser des tables, à sortir des chaises, et à installer des sets de couverts, assiettes et gobelets biodégradables avant que les enfants n’arrivent pour déjeuner. A 11 heures, les dernières instructions fusent. « Il nous manque encore des couteaux. Est-ce que nous avons un paquet déjà ouvert? », demande Line. « Heureusement que demain [aujourd’hui] c’est journée pédagogique », glisse Lydie, après être allée déposer son témoignage à la gendarmerie.

A 11 heures, un camion de Newrest arrive sur place et l’employé chargé de la livraison commence à décharger les plats chauds. « Avec l’incendie, nous n’avions plus d’électricité sur place pour les réchauffer. Newrest les a repris, est parti les réchauffer à la cuisine centrale, avant de les ramener », explique Lionel Achard, qui arrive en même temps sur place. Au menu initial du jour : salade macédoine, chipolatas et pâtes. Seul le dessert a changé. Faute de réfrigérateurs, les yaourts prévus sont remplacés par des pommes.

Mesures exceptionnelles

Pour assurer le service, une autorisation spéciale est délivrée dans l’urgence par le Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (Sivap). Sans pour autant que les personnels délaissent les conditions d’hygiène, loin de là. Charlotte sur la tête et gants aux mains, les cantinières vérifient ainsi la bonne température de chaque bac. « Nous faisons exceptionnellement comme cela aujourd’hui, en attendant de trouver une solution plus pérenne », poursuit Lionel Achard.

Des rotations de bus sont mises en place entre l’école James- Paddon et le Fale Fono, sans modifier le rythme de cours.

Le timing est serré et dans les minutes qui suivent, une rotation de bus a lieu entre l’école et le Fale Fono, pour acheminer les 193 écoliers inscrits en demi-pension. Tandis qu’une partie se glisse autour des tables, des assiettes sont servies, d’autres élèves vont se laver les mains, attendent dans la cour, à l’ombre d’un letchi, ou jouent au ballon.

A 12 h 45, tous les écoliers sont de retour dans leur salle et la classe reprend, presque comme si de rien n’était. Presque. Car à l’entrée de l’école, un pan de mur de la cantine a disparu. A la suite d’un incendie de poubelles déclaré vers 3 h 30 du matin, le feu s’est propagé et le bois a brûlé. Maîtrisé par les sapeurs-pompiers, vers 5 heures du matin, le sinistre a ravagé le système électrique et a gagné une partie de la toiture du bâtiment, dont l’accès a été condamné par des barrières de sécurité. L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Païta.

A l’école, les stigmates sur les murs de la cantine sont visibles, même si les fours de la cuisine semblent avoir été épargnés.

Avant le passage d’un expert dépêché, dans l’après-midi, par une compagnie d’assurances, un premier bilan est dressé. Les dégâts sont chiffrés à une dizaine de millions de francs. Et décision est prise, à partir de demain jeudi, de dispatcher les enfants sur les cantines des écoles alentour. Interrogé, Willy Gatuhau, le maire fixe une deadline : que les travaux de réparations soient effectués pour permettre une réouverture de la cantine, le 26 août, au retour des prochaines vacances.