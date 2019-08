Matches au sommet dans les maisons de quartier

Dumbéa. La ville organise des rencontres interquartiers, jusqu’au 23 août, dans les maisons de quartier de la commune. Les présélections du Challenge de jeux vidéo où des joueurs s’affrontent à Fifa 18, Guitar hero et Juste dance ont lieu chaque matin, de 9 heures à 11 heures. Les inscriptions se font sur place et les phases de sélection se poursuivent aujourd’hui, mardi, de 14 heures à 16 heures, et demain, mercredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, à la médiathèque, où la finale sera disputée le jeudi 22 août, entre 13 heures et 16 heures. Un tournoi sportif de roller, de hip-hop, de speed climbing et de fly rugby est également animé, avant une finale, le vendredi 23, 8 h 30 à 16 heures, au complexe sportif de Koutio. Les inscriptions ont lieu par équipe de quatre et par tranches d’âge. Des soirées karaoké sont aussi organisées, de 17 heures à 19 heures, ce mardi soir, à la maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer, demain mercredi, à celle des Jacarandas, le lundi 19 au Val-Suzon et le mercredi 21 août, aux Jacarandas. Photo G.R.