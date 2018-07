Le Mont-Dore : la commune où il fait bon vivre

Le Mont-Dore, la ville, la montagne. La troisième commune la plus peuplée de Nouvelle-Calédonie, et l’une des plus méridionales de la Grande Terre, offre une riche diversité de paysages. Mais également une belle représentation de la population calédonienne. Une vraie fierté pour l’exécutif, qui mise beaucoup sur ce vivre ensemble. Le Mont-Dore, c’est aussi une commune très impliquée dans le sport, fêté tous les 14 juillet. Autres grands axes défendus par la municipalité, l’écologie, avec le tri au porte-à-porte, des parcours santé et la Maison de l’environnement.