Les candidats devant leur public

Municipales. Les meetings de clôture des candidats aux élections municipales se sont poursuivis, hier soir. Et ce n’est pasfini: ce soir, à Dumbéa, Yolande Verlaguet, Georges Naturel et Vaimu’a Muliava animent leur dernière réunion, de même que Nina Julié et Eddie Lecourieux, au Mont-Dore, et Willy Gatuhau, à Païta.Petelo Sao, Milakulo Tukumuli et Rachel Aucher concluront vendredi soir.