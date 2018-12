Noël est déjà là dans le Grand Nouméa

Festivités. Les animations et autres rendez-vous destinés à donner le sourire aux petits comme aux grands, tout en les aidant à garnir leur table de Noël, étaient nombreux samedi et dimanche, dans le Grand Nouméa. Concerts gospel, tournée du père Noël ou encore marchés gourmands ont animé ce long week-end de fêtes. Dumbéa, Mont-Dore et Païta organisent aujourd’hui leur grande soirée du 24 décembre, avec visite du père Noël et feux d’artifice (programmes en page 16).