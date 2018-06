Rivière-Salée. Sept classes de CE2 de tout le pays ont participé à la finale territoriale d’athlétisme de l’Usep, hier matin, au complexe sportif Bernard-Ukeiwé. Au programme, course, sauts et lancers, mais aussi ateliers de coopération pour apprendre le vivre ensemble. Les établissements de Koumac, de Lifou, de Dumbéa, du Mont-Dore, de Thio et de Nouméa se sont mesurés dans la joie et la bonne humeur. L’école Louise-Vergès, de Tindu, s’est classée troisième.