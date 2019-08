122 collégiens profitent de la quatrième édition de la soirée cinéma en plein air

TUBAND. Au collège, les quatrième et les troisième ont leur bal de promo. Les sixième et les cinquième ont également souhaité avoir une soirée qui leur soit dédiée. Pour la quatrième année consécutive, ils ont assisté à une séance cinéma en plein air, mardi soir. « Un des objectifs de l’événement est de permettre aux élèves de venir dans l’établissement pour un moment différent et divertissant », explique Magali Phamban, professeure d’arts plastiques. La soirée a été préparée par la classe 505. Ils ont retenu le film Bumblebee et ont tenu les stands de restauration et de buvette. Cette année, l’idée était de réduire les déchets au maximum. « Nous avons utilisé des écocups prêtés par la ville, les canettes en aluminium ont été récoltées et serviront pour une association et les contenants à pop-corn en carton seront déposés dans une benne de recyclage. » Photo D.R.