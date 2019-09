2 000 personnes conquises par la TinaVélo

TINA. C’est un record pour l’événement, dont la troisième édition s’est tenue hier, aux boucles de Tina. Fête familiale et sportive par excellence, la TinaVélo a battu son record de fréquentation, avec plus de 2 000 visiteurs contre 1 500 en 2017 et 1 200 environ l’an dernier. Si le beau temps n’est pas étranger à ce succès, les nombreuses animations proposées sur place y ont sans nul doute contribué. Le vélo y a été célébré sous toutes ses formes, loisir, sportif ou encore, c’est une nouveauté, comme source d’énergie.