300 petits rugbymen sur le terrain

ANSE-VATA. Le club de rugby éducatif et citoyen (Crec) du Motor Pool a organisé, samedi, son tournoi annuel jeunes dans le cadre des journées de rugby (JDR). Un rendez-vous qui s’est déroulé pour la première fois au stade Pentecost, nouveau terrain de jeu du Crec. Près de 300 jeunes rugbymen, garçons et filles, issus de six clubs de Nouméa et du Grand Nouméa, se sont affrontés amicalement.