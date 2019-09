Nouville. Nouveau record de fréquentation pour la cinquième édition de la Fête du sourire. Samedi au Kuendu Beach, l’événement, parrainé par Lu et Milka, a rassemblé pas moins de 4 500 personnes. Entre les combats de sumo, le minigolf, les petits chevaux, les ateliers de cuisine et de cirque, les enfants ne savaient plus où donner de la tête. Inspirée de la Fête nationale du sourire, cette journée portait bien son nom.