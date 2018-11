Val-Plaisance. Depuis plus de vingt ans, l’OCCE, Office central de la coopération à l’école, en partenariat avec la Ligue calédonienne de triathlon, organise un événement sportif au bénéfice du Téléthon. Samedi matin, près de 600 enfants ont pris part au duathlon qui s’est tenu à l’hippodrome. Au programme, course à pied, vélo, et course à pied par équipes de trois. Sans classement et sans compétition, mais par entraide et solidarité.