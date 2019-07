700 enfants de primaire défient le chrono

SCOLAIRES. C’est un cross pas comme les autres qui a eu lieu, hier matin, au parc Fayard. Inutile de chercher à être le plus rapide pour cette course, réservée aux élèves de primaire, il fallait en revanche faire preuve de régularité et ne surtout pas marcher. Une rencontre organisée par l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep).